Директор Лиги безопасного интернета рассказала о популярных фейках перед выборами

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в стриме RT «Летучка» рассказала, какие фейки распространяются в интернете в преддверии выборов в Госдуму.

«Активный мониторинг мы начали с июля этого года — первые фейки появились именно тогда, хотя звоночки были осенью прошлого года. Активно пошли эти фейки с начала июля, первые мы зафиксировали с территории Евросоюза, были очень сильно удивлены», — сказала она.

По её словам, к настоящему времени зафиксировано порядка 4800 фейков, в последнее время их поток начал увеличиваться, а за вторник, 14 сентября, сотрудники лиги выявили более 300 таких сообщений.

«Многие из них начали появляться в чатах, связанных с вакцинацией, в родительских группах, то есть на такой благодатной почве, где до этого и так фейки распространялись. Пока большинство фейковых сообщений связаны с темами, например, о том, что на избирательных участках будет производиться вакцинация, какой-то медосмотр граждан для выявления больных коронавирусом и потом произойдёт некая постановка их на медицинский учёт... Ещё один крупный фейк — это информация о том, что якобы планируется отменить видеонаблюдение на выборах, потому что они идут три дня, это очень дорого, нецелесообразно и так далее», — отметила Мизулина.

Директор Лиги безопасного интернета добавила, что сюжеты фейков очень разные и в ближайшие дни можно ожидать большую волну фейковых сообщений.

Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдёт с 17 по 19 сентября.