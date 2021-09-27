Названа предварительная причина пожара в больнице в Воронежской области

По предварительным данным, пожар в отделении для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в больнице в городе Лиски Воронежской области возник из-за зарядного устройства для телефона.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя Единой дежурной диспетчерской службы.

По предварительным данным, возгорание произошло на втором этаже в «красной зоне» в палате, в которой находились четыре человека.

«Предварительно, пожар возник от зарядки телефона. Больше задымления не было, эвакуация проводилась только со второго этажа», — рассказал он.

В ЕДДС добавили, что другие отделения больницы продолжают работать в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что один человек погиб при пожаре в больнице для пациентов с коронавирусом в городе Лиски.