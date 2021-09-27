Один человек погиб при пожаре в больнице для пациентов с COVID-19 под Воронежем

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Во время пожара в отделении для лечения пациентов с COVID-19 в больнице города Лиски Воронежской области погиб один человек.
Один человек погиб при пожаре в больнице для пациентов с COVID-19 под Воронежем
  • © РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные единой дежурной диспетчерской службы.

«Один человек погиб при пожаре. Это отделение Лискинской районной больницы, переоборудованное в красную зону для лечения ковида», — заявил собеседник агентства.

Ещё 31 человек эвакуирован.

Ранее сообщалось о пожаре в коронавирусной больнице в городе Тетово в Северной Македонии. В результате инцидента погибли десять человек.

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