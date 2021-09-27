Один человек погиб при пожаре в больнице для пациентов с COVID-19 под Воронежем

Во время пожара в отделении для лечения пациентов с COVID-19 в больнице города Лиски Воронежской области погиб один человек.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные единой дежурной диспетчерской службы. «Один человек погиб при пожаре. Это отделение Лискинской районной больницы, переоборудованное в красную зону для лечения ковида», — заявил собеседник агентства. Ещё 31 человек эвакуирован. Ранее сообщалось о пожаре в коронавирусной больнице в городе Тетово в Северной Македонии. В результате инцидента погибли десять человек.