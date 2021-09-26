Песков рассказал об обеспечении безопасности Путина на отдыхе в тайге

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Безопасность президента России Владимира Путина во время отдыха в сибирской тайге в начале сентября обеспечивалась должным образом. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков рассказал об обеспечении безопасности Путина на отдыхе в тайге
  • РИА Новости

По его словам, после Восточного экономического форума Путин посетил космодром Восточный в Амурской области, после чего отправился на отдых в соседний регион, на территорию, которая «частично примыкает к Саяно-Шушенскому заповеднику».

«И они туда залетели, тоже вместе с (главой Минобороны. — RT) Сергеем Кужугетовичем Шойгу, провели там несколько дней», — приводит ТАСС слова Пескова в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Журналист Владимир Соловьёв задал вопрос об обеспечении безопасности президента в условиях дикой природы.

«Безусловно. Безопасностью президента занимаются постоянно те, кому это положено», — ответил Песков.

Ранее в эфире телеканала «Россия 24» показали кадры с отдыха Путина и Шойгу, снятые в начале сентября.

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