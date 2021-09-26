В сети появились кадры с отдыха Путина и Шойгу в Сибири

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Кадры с отдыха президента России Владимира Путина и главы Минобороны страны Сергея Шойгу, снятые в начале сентября, были продемонстрированы в эфире телеканала «Россия 24».

Глава государства рассказал о встрече на отдыхе с маралами, которые произвели на него впечатление из-за невероятных размеров и скорости.

«Огромные маралы просто. Я таких ещё не видел. Хорошо, что в нас не въехали, чуть нас не сбили. И на такой скорости огромной! Прыжки! Вот им на Олимпийских играх выступать — равных бы не было никого», — отметил президент.

Путин и Шойгу остановились на ночлег в тайге в палатках.

В 2019 году пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказывал, что Путин предпочитает отдых в России. Сам глава государства признавался, что хотел бы отправиться в путешествие и отдохнуть, будучи неузнанным, однако это нереалистично.

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