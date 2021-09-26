Песков прокомментировал случаи, когда россияне призывают к санкциям против своей страны

Вопрос об ответственности граждан России за призывы к иностранным санкциям против собственной страны и российских предпринимателей пока остаётся открытым, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» представителю Кремля напомнили, что в стране нет законодательных норм, которые бы «грамотно квалифицировали» обращения к другим странам с призывом ввести санкций против российских граждан-предпринимателей.

«До сих пор никаких шагов предпринято не было. Но, с другой стороны, сейчас будет новая Дума, совсем скоро. Посмотрим, какие настроения возобладают там», — ответил Песков, его цитирует Интерфакс.

По его словам, на фоне тех вызовов, с которыми страна сталкивается, этот вопрос будет открытым, пока Москва не сформирует позицию. При этом такая проблема «неоднократно поднималась за последние несколько лет».

Песков напомнил, что некоторые граждане России призывали ввести санкции против конкретных чиновников и предпринимателей.

«Причём глав огромных компаний, которые создают десятки тысяч рабочих мест, которые платят огромные налоги, которые тратят миллиарды рублей на благотворительность и так далее. И предлагалось этими гражданами, собственно, объявить санкции в отношении них. И действительно звучали инициативы приравнять это к незаконной деятельности», — рассказал пресс-секретарь главы государства.

В феврале Песков отметил, что своим призывом (к США) ввести санкции против России Фонд борьбы с коррупцией* «де-юре и де-факто продемонстрировал свой статус иностранного агента».

Также он подчеркнул, что возможное введение санкций в отношении высших чиновников России по рекомендации американских конгрессменов нанесёт сокрушительный удар по «духу и атмосфере Женевы».

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019; организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.