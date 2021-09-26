Песков высказался об электронном голосовании

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» высказался об электронном голосовании.

Он заявил, что, по его мнению, электронное голосование — «прекрасная практика».

«Я уже два голосования голосую электронно. И, честно говоря, я уже никогда не хотел бы ходить на участки. Никогда. Даже когда не будет пандемии», — цитирует ТАСС Пескова.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев во время видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным высказался об электронной форме голосования на выборах в Госдуму.