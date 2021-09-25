В Калининградской области протестировали работу энергосистемы в изолированном режиме
- РИА Новости
«25 сентября электроснабжение потребителей Калининградской области осуществлялось исключительно местными электростанциями компании «Интер РАО — Электрогенерация», — говорится в сообщении компании.
Отмечается, что энергосистема региона восемь часов была отключена от энергетического кольца БРЭЛЛ.
«В течение этого времени генерация электроэнергии равнялась её потреблению... Испытания прошли успешно и подтвердили готовность энергосистемы Калининградской области к работе в изолированном режиме», — отмечается в заявлении.
Ранее специалисты «Россети Северный Кавказ» восстановили энергоснабжение в восьми районах Дагестана.