В Дагестане восстановили нарушенное из-за непогоды энергоснабжение

Специалисты «Россети Северный Кавказ» восстановили энергоснабжение в восьми районах Дагестана.

«Россети Северный Кавказ» восстановили нарушенное непогодой энергоснабжение потребителей Дагестана в домах 146 тыс. жителей республики. Отключения наблюдались в восьми районах республики», — заявил ТАСС представитель пресс-службы.

В настоящее время бригады «Дагэнерго» продолжают отрабатывать точечные заявки.

Ранее стало известно, что в Дагестане почти 150 тыс. человек остались без электричества из-за непогоды.