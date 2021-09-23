В Дагестане восстановили нарушенное из-за непогоды энергоснабжение

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Специалисты «Россети Северный Кавказ» восстановили энергоснабжение в восьми районах Дагестана.
В Дагестане восстановили нарушенное из-за непогоды энергоснабжение
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«Россети Северный Кавказ» восстановили нарушенное непогодой энергоснабжение потребителей Дагестана в домах 146 тыс. жителей республики. Отключения наблюдались в восьми районах республики», — заявил ТАСС представитель пресс-службы. 

В настоящее время бригады «Дагэнерго» продолжают отрабатывать точечные заявки.

Ранее стало известно, что в Дагестане почти 150 тыс. человек остались без электричества из-за непогоды.

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