В Дагестане восстановили нарушенное из-за непогоды энергоснабжение
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- РИА Новости
«Россети Северный Кавказ» восстановили нарушенное непогодой энергоснабжение потребителей Дагестана в домах 146 тыс. жителей республики. Отключения наблюдались в восьми районах республики», — заявил ТАСС представитель пресс-службы.
В настоящее время бригады «Дагэнерго» продолжают отрабатывать точечные заявки.
Ранее стало известно, что в Дагестане почти 150 тыс. человек остались без электричества из-за непогоды.