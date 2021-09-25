Лавров прокомментировал реакцию ряда стран на выборы в Госдуму в Крыму

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал тот факт, что ряд стран негативно отреагировали на выборы в Госдуму, которые прошли в Крыму.

«Насчёт Крыма... не только Турция заявила, что она озабочена и осуждает голосование в Крыму. Я объясняю этот шум двумя вещами. Во-первых, пять лет назад, когда были выборы в Государственную думу предыдущего созыва, никто подобных заявлений не делал, по крайней мере они так громко никогда не звучали, у меня бы отложилось в памяти, если бы это происходило. То, что сейчас ухватились за эту крымскую тему... я думаю, что это попытка отвлечь внимание от того, что Киев во главе с президентом Зеленским позорно провалил свои обязательства по минским договорённостям», — сказал он.

По словам Лаврова, второй причиной подобного поведения является «дипломатический непрофессионализм».

«Потому что профессионалы прекрасно понимают, что вопрос с Крымом закрыт раз и навсегда», — подчеркнул министр.

20 сентября МИД Турции сообщил, что прошедшие 17—19 сентября 2021 года выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не приемлет соответствующих заявлений Турции и открыто говорит об этом турецким коллегам.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.