Зюганов во время беседы с Путиным заявил об угрозе вымирания России

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов во время видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным заявил об угрозе вымирания страны.

«Первую и главную угрозу мы с вами обсуждали в ходе Государственного совета в декабре... это проблема вымирания. Мы потеряли с 1991 года только русских почти 50 млн. Это государствообразующий народ, убывание которого грозит всем большими неприятностями», — сказал он.

По его словам, 25 млн из этого числа «отрезали за границами, которые искусственно провели от Пскова через Северный Кавказ до Алтая», а ещё примерно 20 млн вымерло.

«И русские области в два-три раза быстрее вымирают. Мы подготовили реальную программу, вместе с Академией наук обсудили, и, если вы внесёте этот вопрос на Госсовет, мы готовы активно поучаствовать в этой исключительно важной для нас, принципиальной работе», — отметил он.

В апреле Путин в послании Федеральному собранию 2021 года поручил вновь выйти на устойчивый рост численности населения и к 2030-му добиться роста средней продолжительности жизни до 78 лет.