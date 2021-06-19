Путин призвал сфокусировать усилия на преодолении демографической ямы в России
- РИА Новости
«В силу ряда объективных причин, и вы об этом хорошо знаете, в силу двух исторических провалов мы сейчас попадаем в такую демографическую яму. Сложная ситуация, мы с вами знаем, но, чтобы переломить негативные тенденции, нам нужно сфокусировать на этой цели все наши усилия», — сказал Путин.
Президент отметил, что необходимо направить все силы на развитие экономики и регионов, а также социальной сферы, здравоохранение, образование и укрепление традиционных ценностей.
«Благополучная и крепкая семья — это и есть будущее России», — подчеркнул он.
Владимир Путин в послании Федеральному собранию 2021 года поручил вновь выйти на устойчивый рост численности населения и к 2030 добиться роста средней продолжительности жизни до 78 лет.