Путин призвал сфокусировать усилия на преодолении демографической ямы в России

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Российский лидер Владимир Путин призвал на XX съезде партии «Единая Россия» сфокусировать усилия на преодолении демографической ямы в стране.
Путин призвал сфокусировать усилия на преодолении демографической ямы в России
  • РИА Новости

«В силу ряда объективных причин, и вы об этом хорошо знаете, в силу двух исторических провалов мы сейчас попадаем в такую демографическую яму. Сложная ситуация, мы с вами знаем, но, чтобы переломить негативные тенденции, нам нужно сфокусировать на этой цели все наши усилия», — сказал Путин.

Президент отметил, что необходимо направить все силы на развитие экономики и регионов, а также социальной сферы, здравоохранение, образование и укрепление традиционных ценностей.

«Благополучная и крепкая семья — это и есть будущее России», — подчеркнул он.

Владимир Путин в послании Федеральному собранию 2021 года поручил вновь выйти на устойчивый рост численности населения и к 2030 добиться роста средней продолжительности жизни до 78 лет.

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