В Москве мужчина с топором напал на посетителей магазина

Мужчина с топором напал на посетителей магазина на северо-востоке Москвы. Два человека получили ранения, они госпитализированы. Злоумышленник задержан. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в ведомстве, в полицию поступило сообщение о том, что в магазин, расположенный по адресу улица Каргопольская, дом 14, зашёл мужчина с топором в руках и набросился на посетителей.

«Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали в магазине 48-летнего гражданина, который, по предварительным данным, нанёс несколько ранений двум гражданам. Пострадавшие граждане госпитализированы», — сказали в полиции.

Источник агентства сообщил, что мужчина стоит на учёте в психоневрологическом диспансере.