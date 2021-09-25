В Москве мужчина с топором напал на посетителей магазина

Короткая ссылка
Мужчина с топором напал на посетителей магазина на северо-востоке Москвы. Два человека получили ранения, они госпитализированы. Злоумышленник задержан. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
В Москве мужчина с топором напал на посетителей магазина
  • РИА Новости

Как отметили в ведомстве, в полицию поступило сообщение о том, что в магазин, расположенный по адресу улица Каргопольская, дом 14, зашёл мужчина с топором в руках и набросился на посетителей.

«Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали в магазине 48-летнего гражданина, который, по предварительным данным, нанёс несколько ранений двум гражданам. Пострадавшие граждане госпитализированы», — сказали в полиции.

Источник агентства сообщил, что мужчина стоит на учёте в психоневрологическом диспансере.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить