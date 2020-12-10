В Подмосковье задержан мужчина, повредивший топором 12 автомобилей

Сотрудники полиции задержали мужчину, который повредил топором стёкла в 12 машинах, стоявших на парковке торгового центра.

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на слова начальника пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяны Петровой.

«Установлено, что злоумышленник из хулиганских побуждений, находясь на парковке одного из торговых центров на Пролетарском проспекте, топором повредил стёкла 12 автомобилей», — сообщается на сайте ведомства.

Сотрудники полиции задержали правонарушителя на месте преступления. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Задержанный заключён под стражу.

В марте сообщалось, что сотрудники МВД задержали шестерых мужчин за нападение на автосалон на юго-востоке Москвы.