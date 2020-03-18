В Москве группа мужчин обстреляла автосалон и сожгла десять машин

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Сотрудники МВД задержали шестерых мужчин за нападение на автосалон на юго-востоке Москвы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В Москве группа мужчин обстреляла автосалон и сожгла десять машин
  • РИА Новости

«Злоумышленники в ночное время подъехали к автосалону, расположенному на юго-востоке столицы, и совершили шесть выстрелов в сторону здания, после чего скрылись», — сказала она.

В МВД уточнили, что подозреваемые вернулись через несколько дней на место преступления и подожгли две машины на территории дилерского центра.

Через неделю группа снова обстреляла автосалон и повредила восемь легковых автомобилей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции при участии Росгвардии по подозрению в совершении дерзких преступлений задержаны шестеро ранее судимых граждан», — заявила Волк. 

По факту противоправных действий возбуждены уголовные дела по ст. 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») и 213 УК России («Хулиганство»).

Ранее в ФСБ России сообщили о пресечении в Московской области деятельности организованной преступной группировки и трёх лабораторий по подделке документов для мигрантов.

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