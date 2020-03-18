В Москве группа мужчин обстреляла автосалон и сожгла десять машин
- РИА Новости
«Злоумышленники в ночное время подъехали к автосалону, расположенному на юго-востоке столицы, и совершили шесть выстрелов в сторону здания, после чего скрылись», — сказала она.
В МВД уточнили, что подозреваемые вернулись через несколько дней на место преступления и подожгли две машины на территории дилерского центра.
Через неделю группа снова обстреляла автосалон и повредила восемь легковых автомобилей.
«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции при участии Росгвардии по подозрению в совершении дерзких преступлений задержаны шестеро ранее судимых граждан», — заявила Волк.
По факту противоправных действий возбуждены уголовные дела по ст. 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») и 213 УК России («Хулиганство»).
Ранее в ФСБ России сообщили о пресечении в Московской области деятельности организованной преступной группировки и трёх лабораторий по подделке документов для мигрантов.