В Подмосковье пресекли деятельность подделывающей документы ОПГ

Короткая ссылка
В Московской области пресекли деятельность организованной преступной группировки и трёх лабораторий по подделке документов для мигрантов. Их доход превысил 10 млн рублей.
В Подмосковье пресекли деятельность подделывающей документы ОПГ
  • РИА Новости

Об этом сообщили в ФСБ России.

«В ходе проведённых мероприятий задержаны семь активных участников этнической ОПГ, причастных к организации незаконного пребывания более тысячи иностранных граждан на территории России», — цитирует ведомство ТАСС.

В конце января в Половинском районе Курганской области задержали мужчину, помогавшего нелегальным мигрантам.

Также «Реальное время» сообщало, что в Казани вынесли приговор двум обвиняемым в организации незаконной миграции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить