В Подмосковье пресекли деятельность подделывающей документы ОПГ
- РИА Новости
Об этом сообщили в ФСБ России.
«В ходе проведённых мероприятий задержаны семь активных участников этнической ОПГ, причастных к организации незаконного пребывания более тысячи иностранных граждан на территории России», — цитирует ведомство ТАСС.
В конце января в Половинском районе Курганской области задержали мужчину, помогавшего нелегальным мигрантам.
Также «Реальное время» сообщало, что в Казани вынесли приговор двум обвиняемым в организации незаконной миграции.