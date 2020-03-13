В Подмосковье пресекли деятельность подделывающей документы ОПГ

В Московской области пресекли деятельность организованной преступной группировки и трёх лабораторий по подделке документов для мигрантов. Их доход превысил 10 млн рублей.

Об этом сообщили в ФСБ России.

«В ходе проведённых мероприятий задержаны семь активных участников этнической ОПГ, причастных к организации незаконного пребывания более тысячи иностранных граждан на территории России», — цитирует ведомство ТАСС.

В конце января в Половинском районе Курганской области задержали мужчину, помогавшего нелегальным мигрантам.

Также «Реальное время» сообщало, что в Казани вынесли приговор двум обвиняемым в организации незаконной миграции.