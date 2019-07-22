В Казани вынесли приговор двум обвиняемым в организации незаконной миграции

Короткая ссылка
Вахитовский суд Казани вынес приговор двум женщинам, обвиняемым в организации незаконной миграции, сообщает «Реальное время» со ссылкой на прокуратуру Татарстана.
В Казани вынесли приговор двум обвиняемым в организации незаконной миграции
  • РИА Новости

С января по август 2018 года подсудимые организовали незаконное пребывание в России 675 иностранных граждан. Женщины незаконно пользовались учредительными документами и печатями фирмы, в которой иностранцы якобы работали.

Обвиняемых приговорили к двум и трём годам лишения свободы условно с аналогичными испытательными сроками. Вердикт в законную силу не вступил.

В 2018 году URA.RU сообщало, что жительницу Екатеринбурга, незаконно прописавшую в своей квартире 36 гастарбайтеров, приговорили к пяти месяцам колонии-поселения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить