В Казани вынесли приговор двум обвиняемым в организации незаконной миграции

Вахитовский суд Казани вынес приговор двум женщинам, обвиняемым в организации незаконной миграции, сообщает «Реальное время» со ссылкой на прокуратуру Татарстана.

С января по август 2018 года подсудимые организовали незаконное пребывание в России 675 иностранных граждан. Женщины незаконно пользовались учредительными документами и печатями фирмы, в которой иностранцы якобы работали.

Обвиняемых приговорили к двум и трём годам лишения свободы условно с аналогичными испытательными сроками. Вердикт в законную силу не вступил.

В 2018 году URA.RU сообщало, что жительницу Екатеринбурга, незаконно прописавшую в своей квартире 36 гастарбайтеров, приговорили к пяти месяцам колонии-поселения.