На Урале в третий раз за год осудили женщину, незаконно прописавшую гастарбайтеров

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Жительницу Екатеринбурга, незаконно прописавшую в своей квартире 36 гастарбайтеров, приговорили к пяти месяцам колонии-поселения, сообщает URA.RU.
На Урале в третий раз за год осудили женщину, незаконно прописавшую гастарбайтеров
  • РИА Новости

Как выяснилось, в течение года женщина была уже дважды судима за аналогичное правонарушение.

«В текущем году сотрудниками полиции с миграционного учёта снято более 18 тыс. иностранных граждан, а с регистрационного — более 200 граждан России. Все они были прописаны в «резиновых квартирах», — заявил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, ещё одна жительница Екатеринбурга, прописывавшая иностранцев в своей квартире, за три года трижды штрафовалась — на 60 тыс., 100 тыс. и 120 тыс. рублей, после чего была приговорена к 200 часам обязательных работ и условному сроку в восемь месяцев.

Ранее портал ВашГород.ру сообщал, что в Новосибирске задержали троих подозреваемых в организации незаконной миграции.

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