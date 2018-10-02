На Урале в третий раз за год осудили женщину, незаконно прописавшую гастарбайтеров

Жительницу Екатеринбурга, незаконно прописавшую в своей квартире 36 гастарбайтеров, приговорили к пяти месяцам колонии-поселения, сообщает URA.RU.

Как выяснилось, в течение года женщина была уже дважды судима за аналогичное правонарушение.

«В текущем году сотрудниками полиции с миграционного учёта снято более 18 тыс. иностранных граждан, а с регистрационного — более 200 граждан России. Все они были прописаны в «резиновых квартирах», — заявил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, ещё одна жительница Екатеринбурга, прописывавшая иностранцев в своей квартире, за три года трижды штрафовалась — на 60 тыс., 100 тыс. и 120 тыс. рублей, после чего была приговорена к 200 часам обязательных работ и условному сроку в восемь месяцев.

Ранее портал ВашГород.ру сообщал, что в Новосибирске задержали троих подозреваемых в организации незаконной миграции.