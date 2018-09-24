В Новосибирске задержали троих подозреваемых в организации незаконной миграции
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- РИА Новости
По имеющимся данным, две жительницы Ленинского района и мужчина из среднеазиатской республики создали коммерческую организацию для подделки регистраций.
Потенциальных клиентов они искали в странах ближнего зарубежья.
«Обнаружены и изъяты тетради, в которых перечислены фамилии обратившихся за помощью иностранных граждан, более 90 паспортов, печати организации и персональные компьютеры, на которых и была изготовлена фиктивная документация», — заявили в МВД России по Новосибирской области.
Подозреваемые признали вину. Мужчина заключён под стражу, женщины находятся под подпиской о невыезде.
Уголовное дело завели по статье «Организация незаконной миграции, совершённая организованной группой».
Ранее сообщалось, что в России задержали гражданина Белоруссии по подозрению в организации незаконной миграции в ЕС.