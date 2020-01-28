В Курганской области задержали мужчину, помогавшего нелегальным мигрантам

В Половинском районе Курганской области задержали мужчину, помогавшего нелегальным мигрантам, заявили в пресс-службе УФСБ России по региону.

Об этом сообщает URA.RU.

Заведено уголовное дело. Задержанному грозит лишение свободы до семи лет.

По имеющимся данным, 16 декабря мужчине передал двух мигрантов подельник. Обходя установленные пункты пропуска, они прошли от Узункольского района Костанайской области до села Воскресенское Половинского района.

Через несколько дней иностранцев задержали в Екатеринбурге. Они ожидают вынесения приговора в курганском СИЗО, после чего состоится принудительное выдворение.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Казани вынесли приговор двум обвиняемым в организации незаконной миграции.