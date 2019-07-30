В Петербурге недовольный клиент с топором напал на офис

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В Санкт-Петербурге полиция ведёт розыск подозреваемого в нападении с топором на сотрудников финансовой организации. В результате инцидента пострадали два человека. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по региону.
В Петербурге недовольный клиент с топором напал на офис
  • РИА Новости

Согласно предварительной информации, мужчина пришёл в офис организации, заявив, что недоволен качеством предоставленных ему услуг. 

В ходе конфликта он ранил двух сотрудников организации топором, который принёс с собой.

«Пострадавшие с различными травмами госпитализированы», — цитирует МВД Интерфакс.

В полиции установили личность нападавшего, его объявили в розыск.

Ранее неизвестные напали на офис коммерческой организации под Саратовом.

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