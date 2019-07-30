В Петербурге недовольный клиент с топором напал на офис
- РИА Новости
Согласно предварительной информации, мужчина пришёл в офис организации, заявив, что недоволен качеством предоставленных ему услуг.
В ходе конфликта он ранил двух сотрудников организации топором, который принёс с собой.
«Пострадавшие с различными травмами госпитализированы», — цитирует МВД Интерфакс.
В полиции установили личность нападавшего, его объявили в розыск.
Ранее неизвестные напали на офис коммерческой организации под Саратовом.