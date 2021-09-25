В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при восхождении на Эльбрус
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«Два человека выписаны, ещё двое ранее находившихся в реанимации пациентов переведены в обычные палаты. Альпинисту из Санкт-Петербурга проведена операция на голени, он чувствует себя хорошо», — приводит Интерфакс заявление.
Отмечается, что в настоящий момент в больнице находятся девять человек.
«У всех наблюдается положительная динамика», — сказали в Минздраве региона.
Ранее сообщалось, что число погибших альпинистов из группы, которая запросила помощь при восхождении на Эльбрус, достигло пяти.
Спасателям удалось эвакуировать 14 пострадавших.