В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при восхождении на Эльбрус

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В Минздраве Кабардино-Балкарии рассказали о состоянии пострадавших при восхождении на Эльбрус альпинистов.
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при восхождении на Эльбрус
  • ©ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике

«Два человека выписаны, ещё двое ранее находившихся в реанимации пациентов переведены в обычные палаты. Альпинисту из Санкт-Петербурга проведена операция на голени, он чувствует себя хорошо», — приводит Интерфакс заявление.

Отмечается, что в настоящий момент в больнице находятся девять человек.

«У всех наблюдается положительная динамика», — сказали в Минздраве региона.

Ранее сообщалось, что число погибших альпинистов из группы, которая запросила помощь при восхождении на Эльбрус, достигло пяти. 

Спасателям удалось эвакуировать 14 пострадавших.

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