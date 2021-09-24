Организатор рассказал подробности восхождения группы альпинистов на Эльбрус
Он уточнил, что погода в момент восхождения резко ухудшилась, началась буря.
«Они приняли решение разделить группу на три взвода — на тех, кто идёт быстрее, и тех, кто медленнее. По мере спуска в одной из групп умерли ещё два человека. Но решение разделиться было верным, иначе жертв могло быть больше», — приводит ТАСС слова Алимова.
Организатор заявил, что группу сопровождали четыре альпиниста-профессионала.
Ранее сообщалось, что число погибших альпинистов из группы, которая запросила помощь при восхождении на Эльбрус, достигло пяти.
Спасателям удалось эвакуировать 14 пострадавших.