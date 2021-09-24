Организатор рассказал подробности восхождения группы альпинистов на Эльбрус

После резкого ухудшения погоды отряд альпинистов, восходивший на Эльбрус, принял решение разделиться на три группы, что позволило избежать большего числа жертв. Об этом заявил организатор восхождения Денис Алимов.

Он уточнил, что погода в момент восхождения резко ухудшилась, началась буря.

«Они приняли решение разделить группу на три взвода — на тех, кто идёт быстрее, и тех, кто медленнее. По мере спуска в одной из групп умерли ещё два человека. Но решение разделиться было верным, иначе жертв могло быть больше», — приводит ТАСС слова Алимова.

Организатор заявил, что группу сопровождали четыре альпиниста-профессионала.

Ранее сообщалось, что число погибших альпинистов из группы, которая запросила помощь при восхождении на Эльбрус, достигло пяти.

Спасателям удалось эвакуировать 14 пострадавших.