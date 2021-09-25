Корабли Черноморского флота завершили учения и возвращаются в места дислокации

Около 20 кораблей Черноморского флота возвращаются на места дислокации после совместных учений Крымской и Новороссийской военно-морских баз. Об этом сообщил официальный представитель флота Алексей Рулёв.

«Разнородные корабельные группы Черноморского флота в составе ракетных, противолодочных кораблей, подводных лодок, тральных сил флота, вспомогательных и спасательных судов завершили проведение совместных учений и взяли курс на пункты базирования Севастополь и Новороссийск», — приводит Интерфакс его слова.

Рулёв отметил, что, помимо кораблей, в манёврах принимали участие самолёты и вертолёты морской авиации и ПВО Черноморского флота.

Как ранее передавало ФАН, боевые пловцы отряда специального назначения Северного флота России по борьбе с подводными диверсионными силами провели учения с арктической экспедиционной группировкой.