Корабли ЧФ выполнили стрельбы на учениях в Чёрном море

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Экипажи кораблей Черноморского флота выполнили ракетные и артиллерийские стрельбы в ходе учений в Чёрном море.
Корабли ЧФ выполнили стрельбы на учениях в Чёрном море
  • © Минобороны России

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

В учениях, на которых отрабатывалась защита объектов морской экономической деятельности России в Чёрном море, были задействованы пять кораблей и катеров флота.

«На завершающем этапе учения экипажи кораблей выполнили ракетные и артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям из зенитно-ракетных и артиллерийских комплексов», — заявили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ФАН, боевые пловцы отряда специального назначения Северного флота России по борьбе с подводными диверсионными силами провели учения с арктической экспедиционной группировкой.

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