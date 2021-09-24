Корабли ЧФ выполнили стрельбы на учениях в Чёрном море

Экипажи кораблей Черноморского флота выполнили ракетные и артиллерийские стрельбы в ходе учений в Чёрном море.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

В учениях, на которых отрабатывалась защита объектов морской экономической деятельности России в Чёрном море, были задействованы пять кораблей и катеров флота.

«На завершающем этапе учения экипажи кораблей выполнили ракетные и артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям из зенитно-ракетных и артиллерийских комплексов», — заявили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ФАН, боевые пловцы отряда специального назначения Северного флота России по борьбе с подводными диверсионными силами провели учения с арктической экспедиционной группировкой.