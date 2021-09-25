В Якутске школы переходят на дистанционное обучение до 8 октября

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В Якутске школы и организации дополнительного образования переведены на дистанционную форму обучения в связи с ростом заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Якутска.

«Принято решение о временном приостановлении учебного процесса и внешкольных занятий в детских образовательных организациях с 1 по 11 (12) классы», — сказано в сообщении.

Отмечается, что образовательный процесс будет организован с использованием дистанционных образовательных технологий с 25 сентября по 8 октября.

Уточняется, что в Якутске за 37-ю неделю текущего года зарегистрирован 8171 случай заболевания ОРВИ, что считается высоким показателем случаев инфицирования.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о появлении новой группы риска по гриппу, в которую входят переболевшие коронавирусной инфекцией люди.

В беседе с URA.RU врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал об опасности одновременного протекания ОРВИ и COVID-19.

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