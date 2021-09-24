Психолог рассказала о признаках эмоционального выгорания

Врач-психиатр, психолог Янина Крджацян рассказала о признаках эмоционального выгорания.

«Обобщая все схожие проявления состояния выгорания, можно выделить несколько основных: истощение психической сферы (или астения, анергия), нарастающее безразличие к своим профессиональным обязанностям, обезличивание тех, кто обращается за профессиональной помощью (услугой), своего рода дегуманизация коммуникации», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, ещё одним признаком может являться нарастание механистичности, автоматизированности и эмоциональной дистанцированности от взаимодействия с людьми на работе, неудовлетворённость работой и отчасти жизнью.

Как отметила Крджацян, на фоне внутреннего эмоционального истощения тело зачастую реагирует проявлениями, которые маскируются под самостоятельные соматические недуги — нарушение аппетита, сна, раздражительность.

Эксперт также отметила, что для диагностики эмоционального выгорания нужно пройти ряд обследований, предварительно проконсультировавшись у профильного врача.

Ранее психолог Павел Жавнеров в беседе с НСН рассказал, как бороться с эмоциональным выгоранием.