Вирусолог Аграновский прокомментировал ситуацию с гриппом в России

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Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский прокомментировал ситуацию с гриппом в России.
Вирусолог Аграновский прокомментировал ситуацию с гриппом в России
  • РИА Новости

«Проблема гриппа, безусловно, серьёзная. Это сезонное заболевание, на это нужно обращать пристальное внимание, но не сейчас. Вернее, обращать внимание нужно, но концентрироваться необходимо на другом», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, сфокусироваться нужно на вакцинации от COVID-19, поскольку коронавирус — инфекционная проблема номер один.

Как считает Аграновский, проблема гриппа не будет столь серьёзной, как COVID-19.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН высказался о вероятности заболеть COVID-19 и ОРВИ.

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