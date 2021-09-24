В Тамбовской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперштаб.
Общее число заболевших в области достигло 42 781. Выписаны 40 848 жителей.
На госпитализации находятся 644 пациента, на карантине на дому — 1524.
Первый этап вакцинации прошли 364 497 человек, оба этапа — 334 958.
Также стало известно, что в Кемеровской области выявили 164 случая COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт kp.ru со ссылкой на оперштаб.
Всего в регионе заболели 55 894 жителя. Выздоровели 53 310 человек.
Ранее врач-инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков дал советы по вакцинации от гриппа и COVID-19.