В Тамбовской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Тамбовской области зарегистрировали 99 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперштаб.

Общее число заболевших в области достигло 42 781. Выписаны 40 848 жителей.

На госпитализации находятся 644 пациента, на карантине на дому — 1524.

Первый этап вакцинации прошли 364 497 человек, оба этапа — 334 958.

Также стало известно, что в Кемеровской области выявили 164 случая COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт kp.ru со ссылкой на оперштаб.

Всего в регионе заболели 55 894 жителя. Выздоровели 53 310 человек.

Ранее врач-инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков дал советы по вакцинации от гриппа и COVID-19.