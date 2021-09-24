В Подмосковье прокомментировали ситуацию с коечным фондом

В Московской области прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с коронавирусом.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, осенью традиционно отмечается рост случаев простудных и вирусных заболеваний.

На этой неделе дополнительно открыли более 750 мест в больницах Подольска, Пушкина, Ногинска, Каширы и Лобни.

В настоящее время доступно 7,2 тыс. коек. К концу сентября развернут ещё около 950.

«Мы следим за эпидемической ситуацией в регионе. В случае необходимости предложим губернатору Андрею Воробьёву ввести дополнительные ограничительные меры», — добавила Стригункова.

Также стало известно, что во Владимирской области за сутки зарегистрировали 172 случая COVID-19. С начала пандемии в регионе заболел 53 101 житель, передаёт mk.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Выздоровели 110 человек, всего — 48 962.

Ранее врач-инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков дал советы по вакцинации от гриппа и COVID-19.