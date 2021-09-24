В Кировской области подтвердили 126 случаев COVID-19 за сутки

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В Кировской области подтвердили 126 случаев коронавирусной инфекции за сутки. Из больниц при этом выписали 221 жителя региона.
В Кировской области подтвердили 126 случаев COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперштаб.

На дому лечатся 6127 пациентов, в больницах — 3594.

Лаборатории провели 5368 исследований на COVID-19. Бригады скорой помощи за минувшие 24 часа обслужили 1688 вызовов.

Также стало известно, что в Калининградской области зарегистрировали 220 случаев коронавирусной инфекции за сутки, передаёт агентство «Невские новости» со ссылкой на оперштаб.

У 185 новых заболевших имеются симптомы ОРВИ, у десяти — пневмония, 25 болеют бессимптомно.

Ранее инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков дал советы по вакцинации от гриппа и COVID-19.

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