В Кировской области подтвердили 126 случаев COVID-19 за сутки

В Кировской области подтвердили 126 случаев коронавирусной инфекции за сутки. Из больниц при этом выписали 221 жителя региона.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперштаб.

На дому лечатся 6127 пациентов, в больницах — 3594.

Лаборатории провели 5368 исследований на COVID-19. Бригады скорой помощи за минувшие 24 часа обслужили 1688 вызовов.

Также стало известно, что в Калининградской области зарегистрировали 220 случаев коронавирусной инфекции за сутки, передаёт агентство «Невские новости» со ссылкой на оперштаб.

У 185 новых заболевших имеются симптомы ОРВИ, у десяти — пневмония, 25 болеют бессимптомно.

Ранее инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков дал советы по вакцинации от гриппа и COVID-19.