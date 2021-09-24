В Кировской области подтвердили 126 случаев COVID-19 за сутки
- Reuters
Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперштаб.
На дому лечатся 6127 пациентов, в больницах — 3594.
Лаборатории провели 5368 исследований на COVID-19. Бригады скорой помощи за минувшие 24 часа обслужили 1688 вызовов.
Также стало известно, что в Калининградской области зарегистрировали 220 случаев коронавирусной инфекции за сутки, передаёт агентство «Невские новости» со ссылкой на оперштаб.
У 185 новых заболевших имеются симптомы ОРВИ, у десяти — пневмония, 25 болеют бессимптомно.
Ранее инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков дал советы по вакцинации от гриппа и COVID-19.