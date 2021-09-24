В Симферополе арестован бывший глава Минстроя Крыма

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Экс-министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов арестован до 22 ноября, сообщила судья Киевского районного суда Симферополя Оксана Корчевская.
В Симферополе арестован бывший глава Минстроя Крыма
  • © Антон Вергун
  • РИА Новости

«Суд постановил избрать Храмову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 22 ноября», — цитирует ТАСС Корчевскую.

Отмечается, что защита намерена обжаловать решение суда.

Храмова и бывшего заместителя председателя совета министров Крыма Евгения Кабанова подозревают в хищении более 57 млн рублей при строительстве объекта водоснабжения. 

Ранее сообщалось, что суд принял решение арестовать Кабанова на два месяца.

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