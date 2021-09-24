Суд арестовал на два месяца бывшего вице-премьера Крыма Кабанова
Киевский районный суд Симферополя принял решение арестовать на два месяца бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова, обвиняемого в хищении 57 млн рублей.
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС
«Суд находит ходатайство следствия подлежащим удовлетворению. Кабанову избран арест», — говорится в решении судьи.
Ранее сообщалось, что Кабанов подозревается в хищении более 57 млн рублей.
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