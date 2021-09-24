Суд арестовал на два месяца бывшего вице-премьера Крыма Кабанова

Киевский районный суд Симферополя принял решение арестовать на два месяца бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова, обвиняемого в хищении 57 млн рублей.

РИА Новости

Об этом информирует ТАСС «Суд находит ходатайство следствия подлежащим удовлетворению. Кабанову избран арест», — говорится в решении судьи. Ранее сообщалось, что Кабанов подозревается в хищении более 57 млн рублей.