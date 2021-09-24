Бывший вице-премьер Крыма подозревается в хищении более 57 млн рублей

Бывший заместитель председателя совета министров Крыма Евгений Кабанов подозревается в хищении более 57 млн рублей.

Об этом во время суда по избранию ему меры пресечения сообщил представитель следствия.

«Установлено, что Кабанов, Храмов и Журавлёв, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение бюджетных средств в размере 57 558 000 рублей», — приводит ТАСС слова представителя следствия.

Накануне СМИ сообщили о задержании Кабанова.

10 сентября Кабанов сообщил, что власти Крыма намерены построить новый курортный город на побережье Чёрного моря.