Бывший вице-премьер Крыма подозревается в хищении более 57 млн рублей

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Бывший заместитель председателя совета министров Крыма Евгений Кабанов подозревается в хищении более 57 млн рублей.
Бывший вице-премьер Крыма подозревается в хищении более 57 млн рублей
  • © Дмитрий Макеев
  • РИА Новости

Об этом во время суда по избранию ему меры пресечения сообщил представитель следствия.

«Установлено, что Кабанов, Храмов и Журавлёв, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение бюджетных средств в размере 57 558 000 рублей», — приводит ТАСС слова представителя следствия.

Накануне СМИ сообщили о задержании Кабанова.

10 сентября Кабанов сообщил, что власти Крыма намерены построить новый курортный город на побережье Чёрного моря. 

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