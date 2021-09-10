В Крыму построят новый курортный город

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Вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов сообщил, что власти Крыма намерены построить новый курортный город на побережье Чёрного моря.
В Крыму построят новый курортный город
  • РИА Новости

Он отметил, что под руководством вице-премьера правительства России, куратора Южного федерального округа Марата Хуснуллина и главы республики Сергея Аксёнова рассматривается этот вопрос.

«И в ближайшее время, наверное, презентуем появление нового города в Крыму. С пониманием, что должно быть построено, в какие сроки, с пониманием финансирования, что берёт на себя государство и что берёт на себя инвестор», — приводит ТАСС слова Кабанова.

Он отметил, что город планируют построить на западном берегу полуострова.

«Не хочу забегать вперёд, раскрывать, что это за проект», — добавил Кабанов. По его словам, город будет построен в соответствии со всеми современными урбанистическими тенденциями.

Ранее вице-премьер России — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев прокомментировал возможность строительства новых городов в ДФО.

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