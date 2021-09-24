В Татарстане за сутки выявили 57 новых случаев COVID-19

В Татарстане зарегистрировали 57 случаев инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.

Об этом пишет «Реальное время».

Всего на 24 сентября в республике зарегистрировано 26 698 случаев заболевания, сообщили в федеральном оперштабе.

За весь период пандемии в регионе выздоровели 23 059 человек, в том числе 36 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 728 человек, четверо — за сутки.

Наряду с этим, «ПолитЭксперт» сообщает, что специалисты оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции опубликовали обновлённую информацию по заболеваемости COVID-19 в России.

Согласно этим данным, за последние сутки в России выявлено 21 379 новых случаев коронавируса в 85 регионах.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге ограничительные меры в связи с пандемией коронавирусной инфекции продлили до конца октября.