В Петербурге продлили ограничения в связи с коронавирусом по 31 октября
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«По 31 октября продлеваются действующие запреты и ограничения», — цитирует ТАСС пресс-службу губернатора города.
В Санкт-Петербурге продолжает действовать требование о ношении защитных масок в общественных местах, в том числе в транспорте.
В постановлении губернатора говорится, что с 1 октября в исполнительных органах городских властей, в госучреждениях и на предприятиях должно обеспечиваться «наличие не менее чем у 80% работников либо QR-кода о вакцинации, либо QR-кода о перенесённом заболевании COVID-19, или документа, подтверждающего получение первого компонента вакцины».
Ранее агентство «Невские новости» со ссылкой на оперативный штаб сообщало, что в Санкт-Петербурге развёрнуто 5513 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, из них свободно 17,82%.