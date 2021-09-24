В Петербурге продлили ограничения в связи с коронавирусом по 31 октября

В Санкт-Петербурге ограничительные меры в связи с пандемией коронавирусной инфекции продлили до конца октября. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.

«По 31 октября продлеваются действующие запреты и ограничения», — цитирует ТАСС пресс-службу губернатора города.

В Санкт-Петербурге продолжает действовать требование о ношении защитных масок в общественных местах, в том числе в транспорте.

В постановлении губернатора говорится, что с 1 октября в исполнительных органах городских властей, в госучреждениях и на предприятиях должно обеспечиваться «наличие не менее чем у 80% работников либо QR-кода о вакцинации, либо QR-кода о перенесённом заболевании COVID-19, или документа, подтверждающего получение первого компонента вакцины».

Ранее агентство «Невские новости» со ссылкой на оперативный штаб сообщало, что в Санкт-Петербурге развёрнуто 5513 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, из них свободно 17,82%.