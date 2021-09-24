Губернатор Кировской области отказался от мандата в пользу Марии Бутиной

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RT
Губернатор Кировской области Игорь Васильев отказался от мандата депутата Госдумы в пользу Марии Бутиной.
Губернатор Кировской области отказался от мандата в пользу Марии Бутиной
  • РИА Новости

«У нас действительно подведены итоги выборов в Законодательное собрание Кировской области депутатов Госдумы. Кировская область впервые получает представительство трёх депутатов партии «Единая Россия» в Государственной думе. Это два наших одномандатных депутата, и мы получили мандат по спискам «Единой России». Эту кампанию (я. — RT) как секретарь регионального политсовета и губернатор очень активно проводил с Марией Валерьевной Бутиной, которая шла вторым номером по спискам партии «Единая Россия». Она проделала очень большую, серьёзную работу и завоевала доверие граждан Кировской области. Она из потомственной семьи педагогов. Регион, конечно, был новый, тем не менее за короткий промежуток времени удалось найти общий язык, точки роста. Я думаю, что мы эту работу продолжим. Поэтому я принял решение передать свой мандат следующему по списку, а именно Марии Валерьевне Бутиной», — сказал в беседе с RT Васильев.

Член комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты России, член Экспертного совета при уполномоченном по правам человека при президенте России Мария Бутина шла на выборы в Госдуму от Кировской области.

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