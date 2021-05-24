Мария Бутина объяснила, почему идёт на выборы в Госдуму от Кировской области

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Член комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты России, член Экспертного совета при уполномоченном по правам человека при президенте России Мария Бутина объяснила, почему идёт на выборы в Госдуму от Кировской области.
Мария Бутина объяснила, почему идёт на выборы в Госдуму от Кировской области
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Она напомнила, что 24 мая стартовало предварительное голосование «Единой России», по результатам которого партией будут сформированы списки кандидатов на выборы в Госдуму в сентябре.

Бутина рассказала, что также выдвинула свою кандидатуру на праймериз и надеется на поддержку россиян.

«Главный вопрос — почему я решила пойти в Госдуму от Кировской области. Ответ прост: как педагог по образованию, я оценила талант и эрудированность местной молодёжи и хочу им помочь», — отметила она в своём Telegram-канале.

Бутина рассказала, что она родом с Алтая. По её словам, депутат должен быть независим от местных элит, для того чтобы решать сложные вопросы.

«Это невозможно сделать в регионе, где живут твои родители и при любой конфликтной ситуации им позвонят друзья-знакомые с комментариями, мол, что там твоя доча за дела устраивает», — заявила она. 

По её словам, онлайн-голосование продлится до 30 мая.

Ранее в пресс-службе «Единой России» сообщили о старте единого голосования партии по отбору кандидатов на выборы в Госдуму в 2021 году.

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