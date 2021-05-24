Стартовало предварительное голосование партии «Единая Россия»
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Об этом сообщают «Известия».
Голосование пройдёт до 30 мая. Оно состоится в электронном формате по всей стране, при этом в ряде регионов граждане смогут проголосовать очно.
Итоги по голосованию подведут 1 июня. Список кандидатов на выборы утвердит съезд партии, который пройдёт 19 июня.
На сайте партии прошли регистрацию почти 6 млн избирателей и более 5,5 тыс. кандидатов. Конкурс на место составляет 13 человек. Среди них — общественники и волонтёры, беспартийные, каждый третий — моложе 35 лет.
Наиболее высокие показатели активности — в Московской области и Владивостоке, отметили в оргкомитете.
Как ранее сообщала сетевая газета «Взгляд», на Российском интернет-форуме обсудили перспективы системы дистанционного электронного голосования и разработку дополнительных механизмов общественного контроля за данной процедурой.