Стартовало предварительное голосование партии «Единая Россия»

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В пресс-службе «Единой России» сообщили о старте единого голосования партии по отбору кандидатов на выборы в Госдуму в 2021 году.
Стартовало предварительное голосование партии «Единая Россия»
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

Об этом сообщают «Известия».

Голосование пройдёт до 30 мая. Оно состоится в электронном формате по всей стране, при этом в ряде регионов граждане смогут проголосовать очно.

Итоги по голосованию подведут 1 июня. Список кандидатов на выборы утвердит съезд партии, который пройдёт 19 июня.

На сайте партии прошли регистрацию почти 6 млн избирателей и более 5,5 тыс. кандидатов. Конкурс на место составляет 13 человек. Среди них — общественники и волонтёры, беспартийные, каждый третий — моложе 35 лет.

Наиболее высокие показатели активности — в Московской области и Владивостоке, отметили в оргкомитете.

Как ранее сообщала сетевая газета «Взгляд», на Российском интернет-форуме обсудили перспективы системы дистанционного электронного голосования и разработку дополнительных механизмов общественного контроля за данной процедурой.

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