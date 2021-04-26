Шипулин подал документы на праймериз ЕР по выборам в Государственную думу
- © РИА Новости / Александр Натрускин
«Антон Шипулин подал документы на предварительное голосование в Госдуму по Серовскому одномандатному округу», — цитирует РИА Новости пресс-службу свердловского отделения партии.
Праймериз «Единой России» запланированы с 24 по 30 мая. Итоги будут подведены 1 июня. Выборы депутатов Государственной думы VIII созыва пройдут в сентябре в единый день голосования.
Ранее депутат Лебедев высказался о замене гимна России на ОИ.