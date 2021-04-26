Шипулин подал документы на праймериз ЕР по выборам в Государственную думу

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Олимпийский чемпион по биатлону, а ныне депутат Госдумы Антон Шипулин подал документы для участия в праймериз «Единой России».
Шипулин подал документы на праймериз ЕР по выборам в Государственную думу
  • © РИА Новости / Александр Натрускин

«Антон Шипулин подал документы на предварительное голосование в Госдуму по Серовскому одномандатному округу», —  цитирует РИА Новости пресс-службу свердловского отделения партии.

Праймериз «Единой России» запланированы с 24 по 30 мая. Итоги будут подведены 1 июня. Выборы депутатов Государственной думы VIII созыва пройдут в сентябре в единый день голосования.

Ранее депутат Лебедев высказался о замене гимна России на ОИ.

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