Депутат Лебедев о замене гимна России на ОИ: всё, что не гимн, не подходит

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Депутат Государственной думы Игорь Лебедев прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) утвердить фрагмент Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского в качестве музыкального сопровождения для российской команды на Олимпийских играх в Токио и Пекине.
Депутат Лебедев о замене гимна России на ОИ: всё, что не гимн, не подходит
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

«Всё, что не гимн — не подходит. Гимн — торжественно, празднично и имеет прямое отношение к стране. Когда наш спортсмен будет стоять на пьедестале почёта, два остальных спортсмена будут слушать свой гимн, а он песню балета или «Катюшу», или не дай бог чечётку — это всё унижает. В первую очередь унижает достоинство спортсмена и страны. Но другого выхода у нас нет, суд это принял, а наши чиновники обосрались. Они ничего не смогли сделать за столько лет борьбы с допингом и скандалами. Что согласовали нам, то и согласовали. Для нас главное участие и хороший результат, а какая там будет мелодия играть, просто плевать, хоть с айфона включите. Главное увидеть наших спортсменов на пьедестале почёта», — приводит слова Лебедева «Чемпионат».

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Ранее сообщалось, что МОК утвердил музыку Чайковского для сборной России на Играх в Токио и Пекине.

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