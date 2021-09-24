Полиция предупредила об ответственности за участие в несанкционированных акциях в Москве

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Полиция Москвы предупредила, что за участие в несанкционированных акциях грозит ответственность.
Полиция предупредила об ответственности за участие в несанкционированных акциях в Москве
  • РИА Новости

«В связи с распространением в сети интернет призывов к участию в несанкционированных акциях 25 сентября на территории Москвы предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Там добавили, что попытки провести несогласованное публичное мероприятие будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться.

Ранее стало известно, что КПРФ исправила на своём сайте сообщение с призывами к участию в несогласованных акциях после того, как Роскомнадзор предупредил о возможности блокировки сайта политсилы.

Также пресс-служба московской полиции сообщила, что к административной ответственности привлечены 30 участников несанкционированной акции, прошедшей в центре Москвы 20 сентября.

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