За участие в незаконной акции в Москве 20 сентября к ответственности привлечены 30 человек

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К административной ответственности привлечены 30 участников несанкционированной акции в центре Москвы 20 сентября, сообщила пресс-служба столичной полиции.
За участие в незаконной акции в Москве 20 сентября к ответственности привлечены 30 человек
  • РИА Новости

«За противоправные деяния при организации не согласованного с органами исполнительной власти мероприятия 20 сентября... к ответственности... уже привлечены 30 граждан, комплекс мероприятий, направленных на установление личностей участников, продолжается», — уточняется в сообщении.

Ранее стало известно, что КПРФ исправила на своём сайте сообщение с призывами к участию в несогласованных акциях после того, как Роскомнадзор предупредил о возможности блокировки сайта политсилы.

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