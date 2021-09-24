За участие в незаконной акции в Москве 20 сентября к ответственности привлечены 30 человек
- РИА Новости
«За противоправные деяния при организации не согласованного с органами исполнительной власти мероприятия 20 сентября... к ответственности... уже привлечены 30 граждан, комплекс мероприятий, направленных на установление личностей участников, продолжается», — уточняется в сообщении.
Ранее стало известно, что КПРФ исправила на своём сайте сообщение с призывами к участию в несогласованных акциях после того, как Роскомнадзор предупредил о возможности блокировки сайта политсилы.