КПРФ исправила анонс несогласованной акции после уведомления Роскомнадзора

КПРФ исправила на своём сайте сообщение с призывами к участию в несогласованных акциях после того, как Роскомнадзор предупредил о возможности блокировки сайта политсилы.

Об этом заявил член президиума ЦК Компартии Сергей Обухов.

По его словам, с сайта убрали материал, который «допускал двойное толкование, и поставили тот, где говорится о встрече с депутатами».

«А там, где указывалось, что это народный сход, — он же может быть и в форме встречи, и в форме митинга — мы убрали, чтобы здесь не было блокировки сайта», — приводит РИА Новости слова Обухова.

Отмечается, что в уведомлении Роскомнадзора говорилось о том, что информация на сайте КПРФ содержит призывы к участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

Ранее в КПРФ заявляли о непризнании итогов онлайн-голосования в одномандатных округах в Москве.