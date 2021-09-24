КПРФ исправила анонс несогласованной акции после уведомления Роскомнадзора
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- РИА Новости
Об этом заявил член президиума ЦК Компартии Сергей Обухов.
По его словам, с сайта убрали материал, который «допускал двойное толкование, и поставили тот, где говорится о встрече с депутатами».
«А там, где указывалось, что это народный сход, — он же может быть и в форме встречи, и в форме митинга — мы убрали, чтобы здесь не было блокировки сайта», — приводит РИА Новости слова Обухова.
Отмечается, что в уведомлении Роскомнадзора говорилось о том, что информация на сайте КПРФ содержит призывы к участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.
Ранее в КПРФ заявляли о непризнании итогов онлайн-голосования в одномандатных округах в Москве.