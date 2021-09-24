КПРФ исправила анонс несогласованной акции после уведомления Роскомнадзора

Короткая ссылка
КПРФ исправила на своём сайте сообщение с призывами к участию в несогласованных акциях после того, как Роскомнадзор предупредил о возможности блокировки сайта политсилы.
КПРФ исправила анонс несогласованной акции после уведомления Роскомнадзора
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Об этом заявил член президиума ЦК Компартии Сергей Обухов.

По его словам, с сайта убрали материал, который «допускал двойное толкование, и поставили тот, где говорится о встрече с депутатами».

«А там, где указывалось, что это народный сход, — он же может быть и в форме встречи, и в форме митинга — мы убрали, чтобы здесь не было блокировки сайта», — приводит РИА Новости слова Обухова.

Отмечается, что в уведомлении Роскомнадзора говорилось о том, что информация на сайте КПРФ содержит призывы к участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

Ранее в КПРФ заявляли о непризнании итогов онлайн-голосования в одномандатных округах в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить