В КПРФ заявили о непризнании итогов онлайн-голосования в одномандатных округах в Москве

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ходе пресс-конференции заявил, что политсила не признаёт результаты дистанционного электронного голосования в одномандатных округах Москвы и попросит провести расследование.

Об этом информирует ТАСС.

Как утверждает первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин, кандидаты от партии в одномандатных округах Москвы «победили бы, если бы не была введена эта пресловутая система электронного голосования». По его словам, в КПРФ не признают данную систему.

«Мы не просто не признаём (результаты онлайн-голосования) — мы попросим вместе со специалистами расследовать все эти факты, потому что это недопустимо, тем более это делают непосредственно в Москве как столице нашей державы», — заявил, в свою очередь, Зюганов.

Ранее сообщалось, что явка на выборы онлайн в Москве составила 96,5%.

После обработки 98% протоколов в рамках выборов в Госдуму партия «Единая Россия» набирает 49,79% голосов, КПРФ — 19,04%, ЛДПР — 7,48%, «Справедливая Россия — За правду» — 7,41% и «Новые люди» — 5,36%.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль позитивно оценивает прошедшие выборы с точки зрения конкурентности, открытости и честности.