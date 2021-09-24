В Подмосковье открыли новые образовательные центры «Точка роста»

Новые образовательные центры «Точка роста» открыли ещё более чем в 40 городских округах Московской области. Их число в регионе достигло 242.

Об этом сообщает телеканал «360».

Заместитель председателя правительства области Ирина Каклюгина отметила, что основная задача «Точек роста» — дать детям качественное дополнительное образование вне зависимости от места проживания.

По её словам, до конца 2024 года планируют открыть ещё свыше 500 центров. Таким образом, «Точки роста» появятся во всех сельских школах.

Ранее учитель обществознания и права, абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2018», народный учитель Чеченской Республики Алихан Динаев в беседе с URA.RU объяснил, когда ученикам стоит начинать подготовку к Единому государственному экзамену.