В Подмосковье открыли новые образовательные центры «Точка роста»

Короткая ссылка
Новые образовательные центры «Точка роста» открыли ещё более чем в 40 городских округах Московской области. Их число в регионе достигло 242.
В Подмосковье открыли новые образовательные центры «Точка роста»
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает телеканал «360».

Заместитель председателя правительства области Ирина Каклюгина отметила, что основная задача «Точек роста» — дать детям качественное дополнительное образование вне зависимости от места проживания.

По её словам, до конца 2024 года планируют открыть ещё свыше 500 центров. Таким образом, «Точки роста» появятся во всех сельских школах.

Ранее учитель обществознания и права, абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2018», народный учитель Чеченской Республики Алихан Динаев в беседе с URA.RU объяснил, когда ученикам стоит начинать подготовку к Единому государственному экзамену.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить