В Общественной палате назвали очень правильной инициативой планы по выплатам одиноким родителям в России

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Анастасия Румянцева
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что почти 258 млрд рублей будет направлено на выплаты неполным семьям с детьми в возрасте от восьми до 17 лет в 2022—2024 годах.
В Общественной палате назвали очень правильной инициативой планы по выплатам одиноким родителям в России
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«На мой взгляд, очень правильная инициатива. Подобного рода инициатива правительства, как мы видим, продолжает политику президента, в рамках которой социальная поддержка и дополнительные социальные гарантии будут предоставлены наиболее уязвимым слоям населения», — рассказал Данюк.

Он подчеркнул, что такая сумма, как 258 млрд рублей, в условиях сложной экономической ситуации посткоронавирусной эпохи — это «очень правильная история».

«Здорово, что это направлено на помощь семьям с детьми в возрасте от восьми до 17 лет. Это опять же говорит о том, что демографическая политика и политика народосбережения, защита семьи является одним из главным приоритетов российского государства, и, конечно, это, безусловно, улучшит жизнь россиян», — заключил эксперт.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о планах направить почти 258 млрд рублей на выплаты одиноким родителям.

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