Политолог Шаповалов прокомментировал планы по выплатам одиноким родителям в России

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что почти 258 млрд рублей будет направлено на выплаты неполным семьям с детьми в возрасте от восьми до 17 лет в 2022—2024 годах.

Шаповалов отметил, что в России расширяется помощь семьям, добавив, что разные категории семей на протяжении последнего времени получают помощь от государства.

«Это не является какой-то отдельной, разовой мерой, это комплексная программа, которая включает в себя множество разного рода социально-демографических пунктов, направленных на расширение возможностей семей с детьми. Это можно рассматривать в качестве базовой цели социальной политики государства и стратегии развития государства в целом», — рассказал он.

По его словам, ориентация на семейные ценности становится «важнейшим приоритетом развития государства».

«И это правильно. Совершенствование материально-технической, инфраструктурной составляющей, развитие производства не имеет ценности без того, чтобы существовали благополучные семьи, вне зависимости от количества детей, полные или неполные семьи», — подчеркнул политолог.

Ранее Голикова сообщила о планах направить почти 258 млрд рублей на выплаты одиноким родителям.