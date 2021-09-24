Политолог Шаповалов прокомментировал планы по выплатам одиноким родителям в России
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- РИА Новости
Шаповалов отметил, что в России расширяется помощь семьям, добавив, что разные категории семей на протяжении последнего времени получают помощь от государства.
«Это не является какой-то отдельной, разовой мерой, это комплексная программа, которая включает в себя множество разного рода социально-демографических пунктов, направленных на расширение возможностей семей с детьми. Это можно рассматривать в качестве базовой цели социальной политики государства и стратегии развития государства в целом», — рассказал он.
По его словам, ориентация на семейные ценности становится «важнейшим приоритетом развития государства».
«И это правильно. Совершенствование материально-технической, инфраструктурной составляющей, развитие производства не имеет ценности без того, чтобы существовали благополучные семьи, вне зависимости от количества детей, полные или неполные семьи», — подчеркнул политолог.
Ранее Голикова сообщила о планах направить почти 258 млрд рублей на выплаты одиноким родителям.