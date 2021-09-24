Политолог Шаповалов прокомментировал планы по выплатам одиноким родителям в России

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что почти 258 млрд рублей будет направлено на выплаты неполным семьям с детьми в возрасте от восьми до 17 лет в 2022—2024 годах.
Политолог Шаповалов прокомментировал планы по выплатам одиноким родителям в России
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Шаповалов отметил, что в России расширяется помощь семьям, добавив, что разные категории семей на протяжении последнего времени получают помощь от государства.

«Это не является какой-то отдельной, разовой мерой, это комплексная программа, которая включает в себя множество разного рода социально-демографических пунктов, направленных на расширение возможностей семей с детьми. Это можно рассматривать в качестве базовой цели социальной политики государства и стратегии развития государства в целом», — рассказал он.

По его словам, ориентация на семейные ценности становится «важнейшим приоритетом развития государства».

«И это правильно. Совершенствование материально-технической, инфраструктурной составляющей, развитие производства не имеет ценности без того, чтобы существовали благополучные семьи, вне зависимости от количества детей, полные или неполные семьи», — подчеркнул политолог.

Ранее Голикова сообщила о планах направить почти 258 млрд рублей на выплаты одиноким родителям.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить