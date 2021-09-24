В Тюменской области продлили ограничения по COVID-19

В Тюменской области до 24 октября продлили ограничения по COVID-19.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный оперштаб.

Ограничения были введены в рамках режима повышенной готовности. Подписано соответствующее постановление областного правительства.

В частности, меры затрагивают проведение физкультурных и спортивных мероприятий — одновременно в них могут участвовать до 500 человек. Если предполагается, что их число будет превышено, то требуется согласование региональным управлением Роспотребнадзора.

Также проведение экскурсий для туристических и организованных групп образовательных организаций разрешено без пересечения групповых мероприятий в одном зале.

Ранее врач-инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков в беседе со «Взглядом» дал советы по вакцинации от гриппа и COVID-19.